ميناء بنغازي يستقبل المعرض العائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، وصول السفينة «لوغوس هوب»، التي تعد معرضا عائما للكتاب.

وقال الشهيبي إن السفينة تعرض كتبا لتبادل الثقافات بين دول العالم، وسبق أن زارت الميناء في العام 2010 ولمدة أسبوع، حسب تصريح على صفحة إدارة الميناء بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

مصراتة ترفض استقبال المعرض

وفي 28 يوليو الماضي، ألغى المجلس البلدي مصراتة، استضافة المعرض العائم سبب تلقيه «عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها»، باعتبار أن «المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية».

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن قراره جاء بعدما «كلف مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات»، حيث قرر «ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، حرصا على عدم إثارة أي لغط ودرءا لأي شبهات».

المعرض العائم للكتاب داخل السفينة.