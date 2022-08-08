السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا، مسجلا 5.89 دينار مقابل 5.88 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، واليورو عند 4.96 دينار.

استقرار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.