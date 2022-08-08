أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية ورطوبة عالية على مناطق الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تكاثر السحب على مناطق الساحل الشرقي، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، قد تصحبها بعض السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.