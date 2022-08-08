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الثلاثاء.. دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يناقشون دور الجيش الليبي في الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 01:38 صباحا
الثلاثاء.. دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يناقشون دور الجيش الليبي في الاستقلال
لافتة من إحدى فاعليات دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» مدون عليها رؤية الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي بشأن الأزمة الحالية في ليبيا (فيسبوك)
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وجّه دعاة العودة إلى «الشرعية الدستورية الملكية» دعوة عامة، لحضور ندوة حوارية حول تأسيس الجيش الليبي ودوره في الاستقلال، غدًا الثلاثاء 9 أغسطس، في التاسعة في العاشرة والنصف صباحًا.

وتعقد الندوة، وفق الدعوة المنشورة عبر صفحتهم على «فيسبوك»، في قاعة كريستال بالقرب من سوق المجمع سابقًا، في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

محاور الندوة
وقال أحد المنظمين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الندوة ستتناول جانبًا من تاريخ تأسيس الجيش الليبي، يعرضها بعض أبناء أفراد الجيش السنوسي، وبعض الباحثين، لمعرفة كيف جرى التحالف مع الجيش الثامن البريطاني، ودور جيش التحرير السنوسي في الحرب، والمكاسب السياسية التي نالتها ليبيا جراء هذا التحالف.

وأضاف أن الجوء الآخر من الندوة يجرى تخصيصه للحوار وطرح الأسئلة والاستفسارات، لافتًا إلى أنه جرى دعوة السفيرة البريطانية، ولم يتم التأكد من حضورها الشخصي أو من ينوب عنها.

- دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يطالبون بعودة المؤسسات كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969

الدعوة إلى تفعيل دستور الاستقلال
وفي الأول من يونيو الماضي، طالب هؤلاء بعودة «جميع المؤسسات الدستورية كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969»، وذلك من خلال «تفعيل دستور الاستقلال للعام 1951 الذي أقرته الأمم المتحدة بصيغته المعدلة العام 1963» من أجل «إنقاذ البلاد وتحقيق الاستقرار».

وأضافوا، وقتها، «أن دستور الاستقلال ملك مقدس للأمة الليبية وهو وثيقة غير قابلة للتجزئة أو العبث»، لافتين إلى «أن أي طرح لتعديله لا يتم إلا بعد تفعيله ووفق آلياته ومؤسساته الشرعية»، معتبرين أن «كل إجراء يخالف هذه الشروط يعتبر عبثا بالدستور واعتداء على إرادة وحقوق الأمة الليبية».

ذكرى تأسيس الجيش الليبي
وتحل في التاسع من أغسطس كل عام، ذكرى تأسيس الجيش العربي الليبي، عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

وعقد الأمير إدريس السنوسي اجتماعًا في منزله بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1939 لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو الاجتماع الذي حضره 40 من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر واستمر ثلاثة أيام.

وقتها اتخذ الجميع قرارهم بتفويض إدريس للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة في تحرير ليبيا. وبعد أن بادرت إيطاليا إلى إعلان الحرب في يونيو 1940م، انطلقت مفاوضات مع الإنجليز، ونتج عنها اتفاق على تشكيل وحدات من الليبيين للقتال من أجل تخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

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