شاهد في «اقتصاد بلس»: فرنسا تصنف ليبيا ضمن قائمة الدول الأسوأ معيشة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأحد، الضوء على تقرير فرنسي يصنِّف ليبيا ضمن قائمة الدول الأسوأ معيشة في العالم.

وصدر مرسوم رئاسي فرنسي في يوليو الماضي، يصنف البلدان التي تُعيّن فيها باريس دبلوماسييها، بين الدول التي تكون فيها الظروف المعيشية قاسية لاسيما بسبب المناخ أو القيود اليومية، والمستوى الثاني الظروف المعيشية الصعبة، ثم بقية دول العالم، حيث جاءت ليبيا في التصنيف الأول، بجانب أفغانستان والجزائر وأنغولا والسعودية وبوركينا فاسو والسودان وسوريا وتشاد واليمن.

تفاصيل قضية الخبز وإمكانية وجود مادة برومات البوتاسيوم فيها

وتحول البرنامج للتعليق على القضية التي شغلت الرأي العام الليبي، والمتعلقة بوجود مادة «برومات البوتاسيوم» السامة والمسببة للسرطان بنسب عالية في عينات من الخبز والدقيق. وحذر المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي أجرى تحليلًا لعينات من الخبز، من أن أقل نسبة من هذه المادة السامة بلغت 300% عن المسموح به، بل ووصلت في إحداها إلى 1300%.

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وسرعان ما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وقال إنهم تأكدوا من عدم وجودها «عبر نتائج تحاليل» أجريت في الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022. لكن مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي المكلف أحمد البرغثي، أكد اليوم الأحد، «عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم في عملية صناعة رغيف الخبز في مدينة بنغازي»، مشيرًا إلى «أن المركز سبق أن قام بزيارات ميدانية للمرور على المخابز وأنه على تواصل مع كافة الجهات الرقابية بهذا الصدد»، وفق ما نشرته بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وانتقل البرنامج إلى قضية أخرى مثيرة للجدل، تتعلق بالبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، والتي أظهرت تباينًا واضحًا، لاسيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو المنقضي.

وفي بيانين منفصلين صدرا الخميس الماضي، بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 45.1 مليار دينار وفق بيانات المصرف المركزي، مقابل 42 مليار دينار حسب بيان وزارة المالية. أما الإيرادات العامة، فسجلت 77.2 مليار دينار لدى المركزي، مقابل 68.7 مليار دينار، وفق تقرير الوزارة.