تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

توقّع الأطراف التشادية على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد، غدا الاثنين في الدوحة، تحت رعاية قطر، تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.

ويشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول.

الحوار الوطني التشادي

ويمهد هذا الاتفاق لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي، في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وكانت قطر قد استضافت مفاوضات السلام التشادية في شهر مارس الماضي بمشاركة ممثلين للمجلس العسكري الانتقالي وحركات معارضة تشادية، وأطراف إقليمية من بينهم ممثلين عن ليبيا.

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مفاوضات مارس

وشاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التي بدأت في مارس الماضي، في الدوحة، وقالت إن «الحكومة الليبية (حكومة الوحدة الوطنية) ستدعم الأطراف التي ستكون طرفًا في المصالحة» خلال مفاوضات السلام التشادية.

وشارك في المفاوضات مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا، وناقشت قضايا تشمل الإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات وتعديل بعض بنود الميثاق الانتقالي وإلغاء البند الذي يسمح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بنهاية الفترة الانتقالية.