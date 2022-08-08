باشاغا يعيد وزير الموارد المائية لمنصبه

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إعادة وزير الموارد المائية بالحكومة، محمد عبد الكريم دومة، إلى العمل مرة أخرى.

ونص قرار باشاغا رقم (21) لسنة 2022 الذي نشرته منصات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، على إعادة وزير الموارد المائية محمد عبد الكريم دومة لسابق عمله وممارسة مهامه.

- باشاغا يوقف وزير الموارد المائية موقتا ويحيله إلى التحقيق

وفي 28 يوليو المنقضي، قرر باشاغا إيقاف الوزير دومة، موقتا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وتكليف نائب رئيس الحكومة علي القطراني مهام وزير الموارد المائية موقتا.

وكما لم يوضح نص القرار السابق سبب الإيقاف، لم يشير القرار الحالي إلى ملابسات عودة الوزير لممارسة عمله.