Atwasat

عمداء بلديات الجبل يؤكدون للدبيبة رفضهم للحروب والمراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 08:22 مساء
عمداء بلديات الجبل يؤكدون للدبيبة رفضهم للحروب والمراحل الانتقالية
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أكد عمداء بلديات الجبل خلال اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، «أن كافة البلديات ترفض الحروب وإثارة الفتنة ورفض المراحل الانتقالية، وتدعم حكومة الوحدة الوطنية في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، إن الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، ضم عمداء بلديات «نالوت وزوارة وجادو ويفرن والرحيبات والقلعة ووازن» بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هذا الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلديات الجبل.

- عميد كاباو: اشتباكات الدعوة الإسلامية كادت تؤدي لفتنة بالمنطقة الغربية
- «ليلة ساخنة» في طرابلس على وقع نزاع السلطة

خلفيات اجتماع الدبيبة وعمداء بلديات الجبل 
ويأتي الاجتماع بعد يومين من اشتباكات وقعت بمحيط جمعية الدعوة الإسلامية في منطقة السواني بالطرف الغربي الجنوبي لطرابلس، بين مجموعة مسلحة تابعة تابعة لآمر المنطقة الغربية المقال، أسامة جويلي (مؤيد لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا) و«القوة المتحركة» وهو تشكيل محسوب على المكون الأمازيغي، منضوٍ تحت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووقعت الاشتباكات بعد يومين من صدور قرار المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بحل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية، ومنها غرفة عمليات المنطقة الغربية التي يرأسها اللواء أسامة الجويلي.

اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل، الأحد 7 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار
«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي

«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» ...
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
عمداء بلديات الجبل يؤكدون للدبيبة رفضهم للحروب والمراحل الانتقالية
عمداء بلديات الجبل يؤكدون للدبيبة رفضهم للحروب والمراحل ......
تجدد الشكاوى من عدم استقرار خدمات الاتصالات في بني وليد
تجدد الشكاوى من عدم استقرار خدمات الاتصالات في بني وليد...
مفوضية الانتخابات تبدأ برنامجا تدريبيا تمهيدا لإطلاق منصة لرصد العنف ضد المرأة
مفوضية الانتخابات تبدأ برنامجا تدريبيا تمهيدا لإطلاق منصة ......
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف ......
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط