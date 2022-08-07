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مفوضية الانتخابات تبدأ برنامجا تدريبيا تمهيدا لإطلاق منصة لرصد العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 06:49 مساء
مفوضية الانتخابات تبدأ برنامجا تدريبيا تمهيدا لإطلاق منصة لرصد العنف ضد المرأة
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
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أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد، فعاليات برنامجها التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا»، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة لرصد العنف الموجه ضد المرأة في الانتخابات، وفق ما أعلنته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت عضوة مجلس إدارة المفوضية رباب حلب، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي إن البرنامج «هو نتاج لعديد البرامج والاجتماعات وحلقات النقاش، التي نظمتها وحدة دعم المرأة بالمفوضية مع مختصين، وخبرات وطنية وإقليمية في هذا المجال استعرضوا خلالها منهجيات وخطط عمل، رصدت عينات ونماذج من العنف والجرائم الإلكترونية، الموجهة ضد المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي».

تراجع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية
وأوضحت حلب التي افتتحت فعاليات البرنامج الذي يقام بمركز التدريب بمقر المفوضية في طرابلس، «أن ما جرى جمعه من بيانات من خلال الاستبيانات رصد تراجع النساء عن المشاركة في العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أنهم توصلوا إلى نتيجة مفادها «كلما زادت نسبة مشاركة النساء في الانتخابات زاد العنف الانتخابي».

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واعتبرت حلب أن ذلك «أعطى مؤشرًا على أهمية وجود منصة قوية لرصد العنف الإلكتروني والمخالفات الانتخابية، تسهم في وضع استراتيجية لمعالجته والحد منه، وتقديم توصيات تنبه لضرورة صياغة قوانين تكون رادعًا لكل من يتعدى على حق المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية».

أهمية البرنامج التدريبي لرصد العنف ضد المرأة
وأشارت حلب إلى أن هذا البرنامج «يأتي ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها وحدة دعم المرأة بالمفوضية حيث يعتبر من البرامج الحساسة والمهمة جدًا، كونه يؤسس لوضع قاعدة بيانات للتحقق من العنف الواقع على المرأة، ويسهم في تقديم توعية مجتمعية «نوعية» بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.

من جهتهم، عبرت كلمات كل من القائم بالأعمال بالنيابة، سفارة كندا نانسي برجيرون، عبر «الزوم»، ومندوبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن سعادتهم كونهم جزءًا مما تقوم به الوحدة من عمل، لافتين إلى أهمية هذا البرنامج كونه يمهد الطريق لمشاركة واسعة للمرأة الليبية في الانتخابات، من خلال رصد، ومن ثم، القضاء على الممارسات التي تعيق مشاركتها في العملية الانتخابية.

محاور البرنامج التدريبي
وأوضحت مفوضية الانتخابات أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور منها: مقدمة عامة حول عملية رصد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات ومحاربة الأخبار المضللة والمغلوطة، العنف ضد المرأة في الانتخابات على الإنترنت.

وأفادت مسؤول وحدة المرأة بالمفوضية سوزان حمى أن البرنامج التدريبي يعد «أحد أهم مشاريع خطة الوحدة للعام 2022، التي تعمل المفوضية على تنفيذها في إطار تعزيز جاهزيتها للانتخابات المرتقبة»، مبينة أنه يستهدف تدريب موظفي قسم الرصد بالمفوضية «تمهيدًا لانطلاق منصة مختصة برصد العنف ضد المرأة في الانتخابات التي تعمل المفوضية على إطلاقها خلال الفترة المقبلة».

وأضافت حمي أن مدة البرنامج التدريبي ثلاثة أيام، سيتلقى خلالها المشاركون برنامجًا متكاملًا تحت إشراف عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الرصد والتحقق من المعلومات.

اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
اليوم الأول للبرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (موضية الانتخابات)
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