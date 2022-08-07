Atwasat

القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 06:05 مساء
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار
الفتاة المتهمة في عدد من قضايا النصب والاحتيال. (جهاز المباحث الجنائية)
alwasat radio

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، القبض على فتاة متهمة في عدة قضايا نصب واحتيال بمبالغ مالية وصلت إلى 354 ألف دينار، مشيرًا إلى أنها تدعى «أ. ص. ا» ليبية الجنسية ومن مواليد 1981 ومطلوبة لدى مركز شرطة سوق الجمعة.

وأوضح جهاز المباحث الجنائية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الفتاة متهمة «في واقعة تحرير سند أمانة بقيمة 285 ألف دينار للمجني عليه (خ.ع.ا) لاستخدامها في تجارة العملة الأجنبية مقابل أرباح».

وأضاف أن المتهمة «اعترفت خلال التحقيق معها بالتهمة المنسوبة إليها إلى جانب اعترافها بجريمتين أخريين كانت إحداهما قيامها بالنصب على المجني عليها (س.م.ا) بمبلغ مالي وقدره 25 ألف دينار، ومصوغات ذهبية بقيمة 20 ألف دينار». مشيرًا إلى أن الواقعة حصلت بدائرة مركز شرطة الفرناج.

- مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية يكشف تفاصيل القبض على «نصاب» في طرابلس
- ضبط المتهمين بسرقة 150 ألف دينار من منزل امرأة في بنغازي بعد 5 سنوات من الجريمة

وأشار جهاز المباحث الجنائية إلى أن المتهمة لديها جريمة أخرى تمثلت في «قيامها بالنصب والاحتيال على المجني عليها (ز.م.ع) بملغ وقدره 24 ألف دينار»، مؤكدًا إحالتها مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص وذلك عقب انتهاء التحقيق معها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار
«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي

«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلدية عين زارة توجه نداء للمتضررين من حرب العاصمة
بلدية عين زارة توجه نداء للمتضررين من حرب العاصمة
شركة الكهرباء: تنفيذ محطة زناتة الجديدة
شركة الكهرباء: تنفيذ محطة زناتة الجديدة
القائد الأعلى للجيش يبحث مع الدبيبة وقيادات عسكرية مسار (5+5)
القائد الأعلى للجيش يبحث مع الدبيبة وقيادات عسكرية مسار (5+5)
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار
القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف ......
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات ......
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ
«مصر للطيران» تسيّر سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم ......
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة
رجل مرور يتعرض للدهس أثناء تأدية عمله في مصراتة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط