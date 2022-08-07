القبض على فتاة متهمة في قضايا نصب بمبالغ تصل إلى 354 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، القبض على فتاة متهمة في عدة قضايا نصب واحتيال بمبالغ مالية وصلت إلى 354 ألف دينار، مشيرًا إلى أنها تدعى «أ. ص. ا» ليبية الجنسية ومن مواليد 1981 ومطلوبة لدى مركز شرطة سوق الجمعة.

وأوضح جهاز المباحث الجنائية عبر صفحته على «فيسبوك» أن الفتاة متهمة «في واقعة تحرير سند أمانة بقيمة 285 ألف دينار للمجني عليه (خ.ع.ا) لاستخدامها في تجارة العملة الأجنبية مقابل أرباح».

وأضاف أن المتهمة «اعترفت خلال التحقيق معها بالتهمة المنسوبة إليها إلى جانب اعترافها بجريمتين أخريين كانت إحداهما قيامها بالنصب على المجني عليها (س.م.ا) بمبلغ مالي وقدره 25 ألف دينار، ومصوغات ذهبية بقيمة 20 ألف دينار». مشيرًا إلى أن الواقعة حصلت بدائرة مركز شرطة الفرناج.

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وأشار جهاز المباحث الجنائية إلى أن المتهمة لديها جريمة أخرى تمثلت في «قيامها بالنصب والاحتيال على المجني عليها (ز.م.ع) بملغ وقدره 24 ألف دينار»، مؤكدًا إحالتها مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص وذلك عقب انتهاء التحقيق معها.