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مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 05:26 مساء
مصرف الجمهورية ينفي إيقاف العمل بفروعه لمدة شهر
مصرف الجمهورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مصرف الجمهورية، اليوم الأحد، لعملائه استمرار العمل بكافة فروعه بشكل طبيعي دون توقف، نافيًا ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «إيقاف العمل بجميع فروع المصرف من الفترة 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر نظرًا لتطوير المنظومة».

وأكد مصرف الجمهورية في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أن ما تردد بشأن تعطيل العمل بفروع المصرف «خبر عار من الصحة تمامًا»، داعيًا زبائنه إلى «الانتباه والحذر من التعامل مع الصفحات المزورة التي تهدف بالأساس إلى ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة».

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وأوضح المصرف أن «مثل هذه الإجراءات لا تجري إلا بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وأخذ الإذن المسبق بشأن ذلك وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وفق وسائل النشر الرسمية وقبل موعد الإعلان عنها بوقت كافٍ».

وأضاف أن «كل هذه الخطوات لا تجري إلا عبر الصفحة الرسمية لصفحة المصرف الموثقة بالعلامة الزرقاء (مصرف الجمهورية Jumhouria Bank) والموقع الرسمي»، منوهًا بـ«أن عمليات تطوير وترقية المنظومة تسير بشكل ممتاز ووفق المخطط له».

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