الكبير يبحث مراجعة بعض اتفاقات التعاون مع «المركزي» التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال المصرف المركزي إن محافظ المصرف الصديق الكبير، بحث مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في تونس العاصمة الملفات المشتركة بين الطرفين في الجانبين المصرفي والمالي.

وحسب بيان صادر عن «المركزي»، فقد بحث الجانبان «مراجعة بعض اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات الموقعة بين المصرفين».

مباحثات الكبير في تونس

ويجري الكبير لقاءات في تونس التي يزورها حاليًا، حيث التقى يوم الجمعة مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، وأكد التزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام.

وتناول الاجتماع «زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي».

الصديق الكبير ومحافظ المصرف المركزي التونسي. (فيسبوك)