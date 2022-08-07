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الكبير يبحث مراجعة بعض اتفاقات التعاون مع «المركزي» التونسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 12:43 مساء
الكبير يبحث مراجعة بعض اتفاقات التعاون مع «المركزي» التونسي
الصديق الكبير ومحافظ المصرف المركزي التونسي. (فيسبوك)
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قال المصرف المركزي إن محافظ المصرف الصديق الكبير، بحث مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في تونس العاصمة الملفات المشتركة بين الطرفين في الجانبين المصرفي والمالي. 

وحسب بيان صادر عن «المركزي»، فقد بحث الجانبان «مراجعة بعض اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات الموقعة بين المصرفين».

- خلال لقائه نورلاند.. الكبير يؤكد التزام «المركزي» بتعزيز شفافية الإنفاق العام 
- «الرئاسي» يتابع مع الدبيبة والمشري والكبير الشؤون العامة للدولة
- «الاستقرار المالي والنقدي» محور اجتماع المنفي والكوني والدبيبة والكبير

مباحثات الكبير في تونس
ويجري الكبير لقاءات في تونس التي يزورها حاليًا، حيث التقى يوم الجمعة مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، وأكد التزام المصرف بالمبادرات والممارسات الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية الإنفاق العام.

وتناول الاجتماع «زيادة معدلات الإفصاح للوصول لأعلى معدلات الشفافية، والامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي».

الصديق الكبير ومحافظ المصرف المركزي التونسي. (فيسبوك)
الصديق الكبير ومحافظ المصرف المركزي التونسي. (فيسبوك)
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