الأرصاد تواصل تحذير الصيادين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية غربية وتكون بحرية الى شمالية شرقية على ساحل زوارة سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و29 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا قد يتخللها هطول أمطار متفرقة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
•الرياح شمالية غربية وتكون غربية على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتبلغ 25 عقدة على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل اليوم إلى مترين على ساحل طبرق.
•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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