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الأرصاد: رطوبة عالية على الساحل وأمطار خفيفة بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 09:39 صباحا
الأرصاد: رطوبة عالية على الساحل وأمطار خفيفة بالجبل الأخضر
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 7 أغسطس 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية، إذ تسجل على مناطق الساحل بين 28 و33 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيًا، وتتراوح على أغلب مناطق الدواخل والجنوب بين 35 و41 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على الساحل الشرقي، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، وظهور ضباب خفيف على هذه المناطق آخر الليلة وصباح غد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و37 درجة مئويةعلى الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة-سبها-غات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين37 و41 درجة مئوية.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية. 

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