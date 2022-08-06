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«الكهرباء»: صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 11:59 مساء
«الكهرباء»: صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة
صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة، 6 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة.

ونفذت الصيانة الفرق الفرق الفنية بدائرة توزيع الأصابعة، وشملت الكشف عن الزيوت والكوابل والمفاتيح والقطاعات الهوائية واستبدال الزيت والقطاعات الهوائية والمفاتيح، وفق بيان صادر عن الشركة.

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ووفقا للبيان، فإن عملية الصيانة تأتي في إطار حرص الشركة على رفع كفاءة المحولات، وللحد من ظاهرة الاحتراق والتأكد من جاهزيتها واستمراريتها لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية دون حدوث مشكلات فنية.

صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة، 6 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة، 6 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة، 6 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
صيانة المحولات الهوائية بمنطقة الأصابعة، 6 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
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