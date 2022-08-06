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توضيح واعتذار من «الخطوط الليبية» بشأن رحلة القاهرة-معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 09:39 مساء
توضيح واعتذار من «الخطوط الليبية» بشأن رحلة القاهرة-معيتيقة
طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية. (فيسبوك)
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أصدرت الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعطل طائرتها القادمة من مطار القاهرة إلى معيتيقة.

وقالت الشركة في البيان، إن الأنباء المتداولة لم «تراعِ المصداقية، حيث عملت على تهويل الخبر وتضخيمه بشكل غير صحيح»، موضحة أن قائد الطائرة عاد بها إلى مطار القاهرة بعد لحظات من إقلاعها؛ بسبب «خلل» تبين وجوده بالطائرة.

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وأشارت الخطوط الليبية إلى أن قرار الكابتن جاء «حفاظًا على سلامة الركاب، لكنه أحدث نوعًا من الربكة والقلق بينهم»، وتقدمت باعتذارها إلى الركاب على «الخلل الخارج عن الإرادة»، موضحة أنها ستسيِّر طائرة خاصة للعودة بهم إلى ليبيا.

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