الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كلفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، اليوم السبت، مركز الدراسات الاجتماعية وفريق الدعم النفسي بـ«شكل عاجل» بإجراء دراسة عاجلة لحالات الانتحار في بعض المناطق.

وشملت توجيهات الوزيرة إجراء زيارات ميدانية وبحوث اجتماعية وتحليل المعلومات وإنجاز تقرير مفصل مرفوقا بالتوصيات والإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة الانتخار، حسب خطابها إلى رئيس لجنة إدارة مركز الدراسات الاجتماعية، المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وقال صفحة الوزارة على «فيسبوك» إن التكليف يأتي في إطار «متابعة الوزيرة للظواهر السلبية في المجتمع، ونتيجة لازدياد حالات الانتحار في بعض المناطق».