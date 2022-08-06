بوتين وإردوغان يؤيدان انتخابات على أساس « أوسع توافق» بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

جدد الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعمهما للعملية السياسية المتواصلة برعاية الأمم المتحدة والمبنية على الدور القيادي لليبيين، وإجراء «انتخابات حرة وعادلة وذات مصدقية على أساس أوسع توافق ممكن بين الليبيين».

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع بينهما استغرق 4 ساعات بمدينة سوتشي الروسية، تطرق إلى التطورات في ليبيا وسورية والعلاقات الثنائية، وأزمة نقل الحبوب والأسمدة والمواد الخام.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد إردوغان وبوتين «التزامهما الراسخ بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية»، وأشارا إلى «أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق ممكن بين الليبيين».

وأكد الرئيسان إرادة البلدين المشتركة حيال تطوير العلاقات رغم كافة التحديات الإقليمية والعالمية على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية. واتفق الرئيسان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون التركي ـ الروسي رفيع المستوى في تركيا.

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استقبال إردوغان لعقيلة صالح

وجاءت «قمة سوتشي» بعد أيام من استقبال إردوغان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لأول مرة منذ 2014، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي. وقال اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» إن «وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية»، فضلا عن «التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كل التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية»، وفق البيان.

بدوره، نفى رئيس مجلس النواب قبوله لأي عرض لتشكيل حكومة جديدة خلال زيارته الأخيرة لتركيا، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان، مساء الخميس.

وأعلنت موسكو صراحة تأييدها لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، منذ منحه الثقة في مارس الماضي، في المقابل لا يزال موقف أنقرة متذبذبا بين استمرار دعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المتشبث بالسلطة، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.