الدبيبة يزور «مصراتة الطبي» ويطلع على احتياجات المركز

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مركز مصراتة الطبي، اليوم السبت، إذ دائمًا ما اشتكى العاملون في المركز من نقص الإمكانات، وتوقف العمليات الجراحية نتيجة هذا النقص.

وقال المركز إن المدير العام محمد بعيو، استقبل الدبيبة بحضور مديري الإدارات والأقسام الطبية والوحدات الإدارية بالمركز، وجرت مناقشة أهم احتياجات المركز الضرورية من المستلزمات الطبية.

احتياجات مركز مصراتة الطبي أمام الدبيبة

وأشار البيان إلى عرض مسؤولي المركز أهم الاحتياجات الخاصة بعمل الأقسام والوحدات الصحية العاملة على الدبيبة، بالإضافة إلى شرح آلية سير العمل.

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جولة ميدانية للدبيبة في مرافق مركز مصراتة

كما قام الدبيبة بجولة ميدانية تفقد خلالها أهم مرافق المركز الطبي، واطلع من خلالها على أهم المشاريع المنجزة، والجاري العمل فيها بالمركز.

وفي أواخر أبريل الماضي، أُعلن إيقاف العمليات المبرمجة بسبب النقص الحاد الذي يعانيه المركز في الأدوية والمستلزمات الطبية، منوهًا إلى أنه مستمر في إجراء العمليات الجراحية الطارئة فقط.



الدبيبة خلال زيارته مركز مصراتة الطبي، 6 أغسطس 2022. (المركز)

الدبيبة خلال زيارته مركز مصراتة الطبي، 6 أغسطس 2022. (المركز)

الدبيبة خلال زيارته مركز مصراتة الطبي، 6 أغسطس 2022. (المركز)

الدبيبة خلال زيارته مركز مصراتة الطبي، 6 أغسطس 2022. (المركز)

الدبيبة خلال زيارته مركز مصراتة الطبي، 6 أغسطس 2022. (المركز)