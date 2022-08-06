مرضى مستشفى بن سينا يشتكون من نقص التحاليل والأدوية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني مستشفى بن سينا التعليمي في المدينة، اليوم السبت، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى، والاحتياجات الواجب توفيرها للمستشفى، إذ اشتكى المرضى من نقص الأدوية والتحاليل الطبية.

شارك في الجولة مدير عام المستشفى على الجروشي، وعدد من الأطباء والمشرفين بالطوارئ والإيواء، فيما تابع المعداني مدى التزام الأطباء والتمريض خلال ساعات العمل.

شكاوى من مستوى وجبات الطعام في المستشفى

كما استمع إلى عدد من الملاحظات التي قدمها عدد من المرضى والمرافقين لهم تتعلق بمستوى وجبات الطعام المقدمة للمرضى، مشيرين إلى نقص التحاليل الطبية والأدوية.

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والأربعاء الماضي، وقَّعت إدارة المستشفى اتفاقًا للتعاون العلمي مع مستشفى «العافية العام» بمدينة هون في بلدية الجفرة، وذلك لتبادل الخبرات والزوار وتنظيم اللقاءات العلمية والطبية.