«الهلال الأحمر»: انتشال جثة متحللة في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جمعية الهلال الأحمر، فرع طرابلس انتشال جثة متحللة لشاب ليبي من أحد المنازل بمنطقة غوط الشعال في العاصمة.

وأضافت الجمعية، في بيان أمس الجمعة، أن عملية الانتشال جرت بعد تلقي بلاغ مقدم من مديرية أمن طرابلس ومركز شرطة غوط الشعال، أشار إلى وجود جثة متحللة تعود لشاب ليبي.

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وأشار البيان إلى أنه جرت الاستجابة للبلاغ المقدم وانتشال الجثمان، ومن ثم نقله عبر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى دار الرحمة بطرابلس.

عناصر الهلال الأحمر أثناء التعامل مع الجثة المتحللة، 5 أغسطس 2022 (الجمعية)