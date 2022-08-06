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استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 01:01 مساء
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي 6 أغسطس 2022.
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استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، مستهل تعاملات الأسبوع. 

وبقي سعر العملة الأميركية عند 5.09 دينار اليوم السبت وهو السعر نفسه الذي سجله الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي 
وحافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.19 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار. واستقرت كذلك الليرة التركية عند 0.30 دينار، والدينار التونسي على 1.68 دينار ليبي.
ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر كسر الذهب (عيار 18)، إذ بلغ 214 دينارًا.

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