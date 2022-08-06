استقرار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، مستهل تعاملات الأسبوع.

وبقي سعر العملة الأميركية عند 5.09 دينار اليوم السبت وهو السعر نفسه الذي سجله الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».