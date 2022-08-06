«الخارجية» تدعو لتحرك «عاجل» و«فاعل» لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحمُّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له».
وأعربت الوزارة في بيان عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال»، مجددة «موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».
عدوان إسرائيلي على غزة
ويوم الجمعة، أدى قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى سقوط 11 قتيلًا (وفق آخر حصيلة) بينهم القيادي بحركة الجهاد تيسير الجعبري، وطفلة عمرها (5 سنوات) وإصابة 55 شخصًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
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