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الأرصاد تحذر الصيادين على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 11:00 صباحا
الأرصاد تحذر الصيادين على ساحل درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى  25 عقدة على ساحل درنة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
•  السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الغابرة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين  0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، وتكون بحرية على شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح ما بين  05-10 عقد.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئًا على ساحل رأس لانوف.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين  0.50-1.50 متر يصل نهار اليوم إلى  2.00 متر على ساحل طبرق.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر الصيادين على ساحل درنة
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