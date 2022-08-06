الأرصاد تحذر الصيادين على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الغابرة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، وتكون بحرية على شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح ما بين 05-10 عقد.

• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.