الأرصاد تحذر الصيادين على ساحل درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب الغابرة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، وتكون بحرية على شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح ما بين 05-10 عقد.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئًا على ساحل رأس لانوف.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50-1.50 متر يصل نهار اليوم إلى 2.00 متر على ساحل طبرق.
• الرياح شمالية غربية وتكون غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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