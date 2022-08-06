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الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 10:48 صباحا
الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم السبت 6 أغسطس 2022.
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، إذ تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال بين 28 و34 درجة مئوية 
مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 36 و41 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع تكوُّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر غدًا على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة، بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول غدًا إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على أغلب المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
الطقس: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
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