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«الوطنية للحفر»: استراتيجية عمل جديدة لاستيعاب متطلبات السوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 10:21 صباحا
«الوطنية للحفر»: استراتيجية عمل جديدة لاستيعاب متطلبات السوق المحلية
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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 أعلن مسؤولو الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار وضع استراتيجية تهدف إلى استيعاب حجم متطلبات السوق المحلية بما يتناسب مع خطط الشركات المشغلة، وتطوير أسطول الشركة من الحفارات، والدخول في مجال الأعمال البحرية في المستقبل القريب. 

جاء ذلك خلال اجتماع يوم الخميس بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط  لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة، كما جرى التطرق إلى تأثير قلة الميزانيات على نشاط الشركة في مجال حفر وصيانة الآبار، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط. 

وأكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «ضرورة وضع رؤية عمل جديدة للشركة بما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها والمنافسة في سوق العمل في مجال الحفر»، مشيرين إلى أن «الشركة تمتلك من الكفاءات والحفارات ما يؤهلها لذلك، مجددين دعمهم التام للشركة والعمل على حلحلة كل ما يعيق تقدمها».

360 مليون دينار إيرادات «الوطنية للحفر» خلال 2021‏ 
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إيرادات الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار 
حضر الاجتماع ممثلون عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهم د.خليفة عبدالصادق وأحمد عمار وحسين صافار، أما عن جانب الوطنية للحفر  فحضر رئيس لجنة الإدارة عبدالمولى أبوفايد وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من المدراء العامين بالشركة.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة في يناير الماضي، فقد حققت الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار 96% من مستهدفاتها خلال العام 2021، محققة إيرادات قياسية بقيمة 360 مليونًا و614 دينارًا.

اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
اجتماع مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، 4 أغسطس 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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