نقل مصاب في «حادث بنت بية» إلى إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة نقل أحد المصابين في حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بيّة إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابة في حالة حرجة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ولفت البيان إلى تسفير عدد من الحالات الحرجة خلال الأيام الماضية إلى دول تونس وتركيا وإسبانيا وإيطاليا عبر جهاز الإسعاف الطائر لتلقي العلاج اللازم، فيما تسمتر الرحلات وفق الجداول الموضوعة.

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

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وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.