وصول 6 مصابين في «حادث بنت بيّة» إلى تركيا لتلقي العلاج

القاهرة - بوابة الوسط

وصل 6 مصابين في حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، إلى مستشفيات تركية لتلقي العلاج اللازم.

وغادرت طائرة جهاز الإسعاف الطائر ليبيا أمس الخميس، وعلى متنها الحالات، بتعليمات من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

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وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

أحد مصابي حادث بنت بية خلال تلقيه العلاج في مستشفى تركي، 5 أغسطس 2022، (الصحة)