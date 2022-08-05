زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تقترح منع تدفق الهجرة من ليبيا عبر «حصار بحري»

القاهرة - بوابة الوسط

اقترحت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» معالجة قضية تدفق المهاجرين على سواحل إيطاليا الجنوبية من المنبع، عبر «الحصار البحري»، وذلك من خلال «مهمة أوروبية للتفاوض مع ليبيا حول إمكانية إيقاف القوارب المغادرة» لسواحلها.

كما دعت ميلوني، في مقابلة مع قناة تلفزيونية اليوم الجمعة، إلى «فتح نقاط ساخنة في أفريقيا» «لتقييم أولئك الذين لديهم الحق في أن يكونوا لاجئين، وأولئك الذين هم مهاجرون غير شرعيين» يلي ذلك «التوزيع النهائي للاجئين الحقيقيين من إفريقيا، وإعادة الآخرين» إلى بلدان المنشأ، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشددت زعيمة الحزب القومي اليميني، الذي لا زال يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 سبتمبر القادم، على أن «الطريقة الجادة الوحيدة لمعالجة هذه القضية هي التوقف عن التفكير بمساواة اللاجئين بالمهاجرين غير الشرعيين»، قائلة إنها «فكرة خاطئة من جانب اليسار على مر السنين وقادت (بلادها) إلى الفوضى التي نحن فيها الآن».