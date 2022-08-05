وفد من السفارة الليبية بالقاهرة يتفقد مصابي «حادث بنت بية» في مستشفى الحلمية العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وفد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة، مصابي حادث انفجار شاحنة نقل وقود في بلدية بنت بية، الذين يتلقون العلاج بمستشفى الحلمية العسكري بالعاصمة المصرية.

والتقى الوفد، برئاسة القائم بأعمال السفارة المكلف الدكتور عمر المشري، مدير المستشفى لواء طبيب هشام العشري، الذي رحب بهم، وقدم تقريرا مختصرا عن حالة المصابين، حيث أشار إلى استقبال المستشفى 36 مصابا، بينهم 26 جريحا حالتهم الصحية مستقرة، وعشرة آخرين في العناية الفائقة، منهم ثلاث حالات حرجة، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ثم زار الوفد المصابين، للوقوف على احتياجاتهم، ثم قام أعضاء الوفد بإجراء اتصالات هاتفية ليتواصلوا بذويهم بالوطن وطمأنتهم، مؤكدين أن السفارة ستتولى متابعة أوضاعهم الصحية عبر التواصل مع إدارة المستشفى، وستلبي كافة احتياجاتهم، متمنين لهم الشفاء العاجل.

نحو 70 مصابا في حادث بنت بية

ويوم الإثنين الماضي، انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

- وصول مصابي «حادث بنت بية» لمستشفى القوات المسلحة المصرية بالحلمية

- المحجوب: نقل مصابين في «حادث بنت بية» إلى مصر للعلاج

- «حكومة باشاغا»: نقل مصابي حادث «بنت بية» من بنغازي إلى مصر

وأدى الحادث إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

وفد السفارة الليبية في القاهرة خلال تفقده مصابي حادث بنت بية بمستشفى الحلمية، 5 أغسطس 2022، (صفحة السفارة على فيسبوك)

وفد السفارة الليبية في القاهرة خلال تفقده مصابي حادث بنت بية بمستشفى الحلمية، 5 أغسطس 2022، (صفحة السفارة على فيسبوك)

لقاء القائم بأعمال السفارة المكلف الدكتور عمر المشري مع مدير مستشفى الحلمية لواء طبيب هشام العشري.