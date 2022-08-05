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السني وأورلاندو يؤكدان ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 06:54 مساء
السني وأورلاندو يؤكدان ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
لقاء المبعوث الإيطالي مع السني في نيويورك، 5 أغسطس 2022، (حساب المبعوث على تويتر)
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أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في نيويورك، حسب تغريدة نورلاند على حسابه في موقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

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وأشار الطرفان إلى أن تعيين المبعوث الجديد سيسهم في تسريع المسار نحو الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد للمأزق الحالي، كما جدد نورلاند دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار ووحدة ليبيا.

وفي سياق متصل، التقى المبعوث الإيطالي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية مارثا بوبي في مدينة نيويورك، حيث حث على تعيين مبعوث أممي جديد لدعم العملية التي يقودها الليبيون نحو الانتخابات.

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