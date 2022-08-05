مفوضية اللاجئين تساعد في إعادة تأهيل 50 منزلا متضررا من الحرب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ساعدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وشريكها المجلس النرويجي للاجئين، في إعادة تأهيل 50 منزلا تضررت جراء الحرب التي شهدتها مدينة بنغازي خلال السنوات الماضية، وفق ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وقالت المفوضية إنها «ساعدت وشريكها، المجلس النرويجي للاجئين، في إعادة تأهيل منازل تعرضت لأضرار شديدة تسكنها 50 أسرة في أحد أكثر الأحياء تضررا في بنغازي، في شرق ليبيا».

وأوضحت مفوضية اللاجئين أن «جميع المساكن تقع في منطقة الصابري ببنغازي شرقي ليبيا»، مشيرة إلى أنها «تعرضت لقصف شديد خلال القتال، مما أجبر معظم السكان على الفرار».

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عودة عشرات الآلاف من العائلات إلى منازلها منذ نهاية الحرب في بنغازي

وذكرت مفوضية اللاجئين أنه «منذ نهاية الحرب في بنغازي في العام 2017، عادت عشرات الآلاف من العائلات إلى منازلها»، لافتة إلى أن هذه العائلات «غالبا ما وجدت (مساكنها) أنها بالكاد صالحة للسكن».

وأوضحت مفوضية اللاجئين أنها «نفذت للسنة الرابعة على التوالي، من خلال شريكها المجلس النرويجي للاجئين، إعادة تأهيل المساكن لمساعدة العائلات النازحة على العودة إلى ديارها».