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القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من وزارة العدل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 05:24 مساء
القوي يمنع التعامل مع إدارة المعهد العالي للقضاء المكلفة من وزارة العدل
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي. (الإنترنت)
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أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، تعليمات إلى رؤساء الهيئات القضائية طالبهم فيها بـ«عدم التعامل مع إدارة» المعهد العالي للقضاء «المكلفة من قبل وزارة العدل».

ونشر المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الخميس، الرسالة التي وجهها أمين سر المجلس الأعلى للقضاء المستشار بشير محمد الهوش إلى رؤساء الهيئات القضائية بالخصوص والصادر من رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي في 3 أغسطس الجاري.

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ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء بتشكيله الجديد برئاسة المستشار مفتاح القوي، والذي عُقد يوم 25 يوليو الماضي بمقره في العاصمة طرابلس، بحضور كامل أعضائه.

واستعرض اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الـ272، عددا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه، إضافة إلى المقترحات المقدمة بالخصوص.

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