«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، اليوم الجمعة، على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، وخفيف الموج قليل الاضطراب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادي إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.