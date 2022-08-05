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«الأرصاد»: الحرارة في معدلاتها الفصلية.. والرطوبة عالية نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 11:29 صباحا
«الأرصاد»: الحرارة في معدلاتها الفصلية.. والرطوبة عالية نسبيا
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية، اليوم الجمعة، على غالب مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة على غالب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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