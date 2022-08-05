«الأرصاد»: الحرارة في معدلاتها الفصلية.. والرطوبة عالية نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية، اليوم الجمعة، على غالب مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد :

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة :

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة على غالب المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.