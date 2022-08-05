الحويج يقرر استمرار حظر استيراد واستخدام «برومات البوتاسيوم»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، استمرار حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم»، ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع «9021ـ 29ـ28»، والمدرجة فيه كمركب كيميائي.

جاء ذلك في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «258» لسنة 2021، والمنشور على صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- الحويج يحظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم» ويمنع استخدامها

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر استخدام مادة «برومات البوتاسيوم» من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكل أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى حظر أصحاب المطاحن من إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ومنع تسويق المادة أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

ووجه القرار في مادته الثالثة الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة المادة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.