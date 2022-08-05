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«الكهرباء»: حملة لاستبدال علب التوزيع في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 10:27 صباحا
«الكهرباء»: حملة لاستبدال علب التوزيع في تاورغاء
حملة لاستبدال علب التوزيع في تاورغاء، 4 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء إطلاق حملة لاستبدال علب التوزيع المتهالكة بدائرة توزيع تاورغاء، مشيرة إلى وصول الحملة إلى التجمعات السكنية بمناطق أبوقرين والوشكة وزمزم.

ودعت الشركة في بيان مقتضب إلى مساعدة فرق الصيانة المكلفة بالعمل في الحملة، وكذلك الحفاظ على علب التوزيع الجديدة.

- شركة الكهرباء: دخول الوحدة الأولى بمحطة طبرق على الشبكة

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي للمرة الأولى على الشبكة الكهربائية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاختبارات التشغيلية، حسب بيان مقتضب على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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