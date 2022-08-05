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سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 01:10 صباحا
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
السيدة زينب الغزيوي بعد إجراء العملية الجراحية (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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استعادت سيدة ليبية بصرها مؤخرًا، بعد أن عانت لسنوات من فقدان البصر بشكل كلّي نتيجة تآكل قرنية عينيها.

وكانت السيدة زينب الغزيوي قد خضعت لعملية زراعة قرنية في عينها اليسرى، الأسبوع الماضي، داخل مستشفى العيون بمدينة طرابلس، ضمن برنامج توطين الخدمات العلاجية للعيون الذي أطلقته وزارة الصحة، وأظهرت نتائج الفحص الطبي تماثلها تمامًا للشفاء، وفق منشور لوزارة الصحة على «فيسبوك».

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وعلى نحو متصل، ذكرت رئيس لجنة توطين الخدمات العلاجية للعيون رانيا الخوجة، أن العملية أجريت تحت إشراف الطبيب الزائر طارق قطامش أستاذ زراعة القرنية وتصحيح البصر في مصر، وبمساعدة فريق طبي ليبي متخصص يعمل بوحدة القرنية داخل المستشفى.

يشار إلى أن إجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل مستشفى العيون يأتي تنفيذًا لبرنامج توطين الخدمات العلاجية للعيون، الذي أطلقته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منذ العام الماضي، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا عبد الله الخوجة.

السيدة زينب الغزيوي بعد إجراء العملية الجراحية (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
السيدة زينب الغزيوي بعد إجراء العملية الجراحية (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
الفريق الطبي داخل غرفة العمليات (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
الفريق الطبي داخل غرفة العمليات (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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