خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك مسؤولون ليبيون من عدة وزارات ومؤسسات حكومية هذا الأسبوع في ندوة حول الحوكمة الإلكترونية، بحضور خبراء من ثلاث دول أوروبية معروفة بخبرتها العريقة في هذا المجال وهي إستونيا وإيطاليا وفنلندا.

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الندوة كانت بمثابة فرصة لتبادل المعرفة والتجارب مع الخبراء من هذه الدول من أجل إرساء أساسيات البنية التحتية للدفع نحو رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا.

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وجرى تنظم هذه الندوة في إطار برنامج تايكس TAIEX التابع للاتحاد الأوروبي، والمعني بإرسال خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الإدارة المستفيدة لتقديم مشورة متعمقة بشأن نقل أو تنفيذ أو إنفاذ جزء معين من تشريعات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأخرى.

وبرنامج تايكس يقدم مساعدات إلى موظفي الخدمة المدنية، لا سيما في الإدارات العامة المركزية، والسلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، والبرلمانات وموظفي الخدمة المدنية العاملين في البرلمانات والمجالس التشريعية، وممثلي الشركاء الاجتماعيين والنقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل، بينما لا يقدم الدعم المباشر للمجتمع المدني أو المواطنين العاديين أو الشركات الفردية.

جانب من الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)

أحد المشاركين في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)

إحدى المشاركات في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)