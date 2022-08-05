Atwasat

خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 12:00 صباحا
خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا
المشاركون في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
alwasat radio

شارك مسؤولون ليبيون من عدة وزارات ومؤسسات حكومية هذا الأسبوع في ندوة حول الحوكمة الإلكترونية، بحضور خبراء من ثلاث دول أوروبية معروفة بخبرتها العريقة في هذا المجال وهي إستونيا وإيطاليا وفنلندا.

وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الندوة كانت بمثابة فرصة لتبادل المعرفة والتجارب مع الخبراء من هذه الدول من أجل إرساء أساسيات البنية التحتية للدفع نحو رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا.

- ليبيا تطلب من المغرب تجربتها في مجال رقمنة الجمارك لمكافحة الغش
- المصرف المركزي يطلق منصة التجارة الإلكترونية (صور)

وجرى تنظم هذه الندوة في إطار برنامج تايكس TAIEX التابع للاتحاد الأوروبي، والمعني بإرسال خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الإدارة المستفيدة لتقديم مشورة متعمقة بشأن نقل أو تنفيذ أو إنفاذ جزء معين من تشريعات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأخرى.

وبرنامج تايكس يقدم مساعدات إلى موظفي الخدمة المدنية، لا سيما في الإدارات العامة المركزية، والسلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، والبرلمانات وموظفي الخدمة المدنية العاملين في البرلمانات والمجالس التشريعية، وممثلي الشركاء الاجتماعيين والنقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل، بينما لا يقدم الدعم المباشر للمجتمع المدني أو المواطنين العاديين أو الشركات الفردية.

جانب من الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
جانب من الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
أحد المشاركين في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
أحد المشاركين في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
إحدى المشاركات في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
إحدى المشاركات في الندوة (بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب

محكمة روسية تدين نجمة كرة السلة الأميركية بتهريب القنب
اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية

اتحاد الكرة يخاطب الأندية الليبية بشأن المشاركة الأفريقية
انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار

انهيار صوامع إضافية بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية للانفجار
الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ

الروبوت «كوريوسيتي» يستكشف منطقة جديدة على المريخ
بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي

بعد 3 سنوات.. بحار فرنسي ينهي جولة عالمية بقاربه الشراعي
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن

«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين
مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب
باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب
شاهد في «وسط الخبر»: الرئاسي يحل الغرف العسكرية وعقيلة يتمسك بحكومة باشاغا.. ولكن إلى متى؟
شاهد في «وسط الخبر»: الرئاسي يحل الغرف العسكرية وعقيلة يتمسك ...
حويلي يعتذر لمجلس الدولة وزميله ناجي مختار بعد تسريب مكالمة هاتفية
حويلي يعتذر لمجلس الدولة وزميله ناجي مختار بعد تسريب مكالمة ...
1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية ...
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها اليسرى
سيدة كفيفة تستعيد بصرها بعد نجاح عملية زراعة قرنية لعينها ......
نقل دفعتين من مصابي «حادث بنت بية» إلى تركيا وإسبانيا
نقل دفعتين من مصابي «حادث بنت بية» إلى تركيا وإسبانيا...
خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا
خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ......
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية...
1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط