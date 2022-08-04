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في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 11:36 مساء
في العدد 350: «بنت بيّة» تكشف الجميع.. وخارطة طريق نسوية
غلاف العدد 350 من جريدة «الوسط». الخميس 4 أغسطس 2022 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 350 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى نطالع متابعة لتطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، المتابعة ترصد استياءَ أهالي ضحايا انفجار شاحنة الوقود جنوب البلاد، وجاءت بعنوان «واقعة بنت بيّة تعمق الأزمة السياسية».

ونطالع في الصفحة الثالثة تقريرا بعنوان «نيويورك تايمز»: سكان في ترهونة يواصلون البحث عن المفقودين.. و«الكانيات» متهم أول».

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خارطة طريق نسوية
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بطلته وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الموقتة وفاء الكيلاني، وجاء بعنوان: «دعوة حكومية إلى خارطة طريق نسوية».

الانقسام السياسي يخيم على انفجار بنت بية
أما الصفحة الخامسة فنطالع فيها متابعة لانفجار شاحنة الوقود المهرب في بنت بية، وجاءت بعنوان «فتش عن التهريب والداخلية تباشر التحقيقات.. الانقسام السياسي يخيم على انفجار بنت بية».

أيضا في الصفحة نفسها نطالع حوارا مع الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة وعنوانه الرئيسي «الشعب يريد إجراء الانتخابات للتخلص من المسؤولين الفاسدين وغير الأكفاء الذين فشلوا في تلبية احتياجاته اليومية».

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اشتعال العراق.. واغتيال الظواهري
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة تقريرا موسعا يبحث في واقعة استهداف زعيم تنظيم القاعدة، وجاء بعنوان «هل ينقذ اغتيال الظواهري إدارة بايدن؟».

ويتصدر الوضع المشتعل في العراق الصفحة السابعة ونقرأ فيها تقريرا بعنوان «العراق على صفيح ساخن.. أنصار الصدر يقتحمون البرلمان والكاظمي يدعو لحوار وطني».

زيادة أسعار الغذاء في ليبيا
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير يلخص تقييما مشتركا لمبادرة «ريتش» وبرنامج الأغذية العالمي بعنوان « 6% زيادة بأسعار الغذاء في ليبيا نتيجة الحرب الأوكرانية». وفي صدر الصفحة التاسعة نقرأ تقريرا بعنوان «لوريان لو جور الفرنسية: ليبيا يمكن أن تنقذ أوروبا من أزمة الطاقة.. ولكن».

«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه لحقول النفط
وإلى صفحة البلديات ونطالع فيها تقريرا بعنوان «حراك الطوارق ينفي نيته التوجه للحقول النفطية». وفي صفحة الثقافة والفن نطالع عدة موضوعات وأخبار منها موضوع بعنوان «معرض ساحات غير مرئية.. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان».

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الاتحاد الليبي يظفر بذهب الدوري
وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تغطية موسعة لفوز الاتحاد الليبي بالدرع بعنوان «الاتحاد يظفر بذهب الدوري». أيضا يتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير عن منافسات الدوري الليبي، ولكن عن الموسم الجديد، بعنوان «اتحاد الكرة يزيح الستار عن موعد انطلاق الدوري الـ 48».

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