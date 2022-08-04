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1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 11:13 مساء
1.62 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي مليارًا و621 مليونًا و654 ألفًا و366 دينارًا، نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 يوليو المنقضي، والتي انحصرت في الرواتب والنفقات التسييرية فقط.

763 مليون دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية 311 مليونًا للمجلس الرئاسي
وحازت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على 763 مليونًا و280 ألفًا و294 دينارًا، من بينها 427 مليونا و46 ألفا و724 دينارًا للرواتب، و336 مليونا و233 ألفا 570 دينارًا للنفقات التيسيرية، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخصص له 311 مليونًا و422 ألفًا و393 دنانير، من بينها 254 مليونا و922 ألفا و395 للرواتب، و56 مليونا و499 ألفا و998 دينار كنفقات تيسيرية.

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520 مليون دينار لمجلس النواب و26 مليونًا لمجلس الدولة
إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 520 مليونًا و301 ألفًا و969 دينارًا، من بينها 401 مليونا و772 ألفا و54 دينارًا للرواتب، و118 مليونا و529 ألفًا و915 دينارًا للباب الثاني (النفقات التيسيرية).

وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 26 مليونًا و649 ألفًا و710 دينارًا، منها 7 ملايين و749 ألفا 709 دينارًا للرواتب، و18 مليونا و900 ألف للنفقات التيسيرية.

إجمالي النفقات
يذكر أن حجم الإنفاق خلال الفترة نفسها بلغ نحو 45.1 مليار دينار، بواقع 23.2 مليار دينار للبابا الأول المخصص للرواتب، و3.6 مليار دينار للباب الثاني المخصص للنفقات التسييرية، و118 مليون دينار للباب الثالث المخصص للتنمية، و11.7 مليار دينار للباب الرابع المخصص للدعم، إضافة إلى 6.5 مليار دينار للميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما لم يسجل الباب الخامس المخصص للطوارئ في الميزانية أي نفقات.

وبذلك يكون إنفاق تلك الجهات ما نسبته 4,7% من إجمالي الإنفاق في البندين الأول (المرتبات) والثاني (نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل)، وهو 26 مليارًا و800 مليون دينار.

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