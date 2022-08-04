تشميع محل حلويات شهير في سرت بعد اكتشاف حشرة سامة بإحدى منتجاته

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مسؤول بفرع جهاز الحرس البلدي في سرت، اليوم الخميس، تمشيع محل شهير لصناعة وبيع الحلويات في وسط المدينة والقبض على ثلاثة من العاملين فيه، بعد شكوى تقدم بها مواطن إثر اكتشافه وجود حشرة سامة داخل إحدى منتجاته.

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن أحد المواطنين تقدم لفرع جهاز الحرس البلدي في سرت بشكوى ضد محل شهير لبيع الحلويات بعدما عثر على حشرة الـ «وزغ» المعروفة محليا بأبوبريص داخل قطعة «كيك» بعد شرائها من المحل.

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وأضاف المصدر أن وحدة الدوريات التابعة لفرع جهاز الحرس البلدي انتقلت فور تلقي البلاغ إلى عين المكان للتأكد من صحة المعلومة، مؤكدا «قفل المحل بالشمع الأحمر وضبط ثلاثة عمال كانوا يقومون بتصنيع الكيك داخل المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإحالتهم إلى النيابة العامة وترحيلهم إلى السجن».

الحشرة التي عثر عليها بقطعة كيكة اشتراها مواطن من محل شهير وسط سرت. (فرع الحرس البلدي في سرت)

الحشرة التي عثر عليها بقطعة كيكة اشتراها مواطن من محل شهير وسط سرت. (فرع الحرس البلدي في سرت)