«المالية» تحيل مكافآت مراكز العزل والفلترة لوزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، المخصصات المالية الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة بقيمة 150 مليون دينار إلى حساب وزارة الصحة.

وطالبت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، مراكز العزل والفلترة بمراجعة إدارة الطوارئ لاستيفاء المستندات والنواقص المطلوبة للبدء في إجراءات صرف المكافآت في حسابات المستفيدين.

- الدبيبة: مكافآت مراكز العزل في حسابات وزارة الصحة هذا الأسبوع

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعهد، في اجتماع عقد بوزارة الصحة مطلع يوليو المنصرم، بإحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي»، لافتا إلى أن الحكومة «منحت أسبوعًا لوزارة الصحة لاستكمال بيانات مستحقي الزيادة حسب القرار 885»، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.