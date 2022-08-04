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وزيرة العدل تخاطب الدبيبة لزيادة مرتبات موظفي الوزارة والهيئات القضائية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 07:31 مساء
وزيرة العدل تخاطب الدبيبة لزيادة مرتبات موظفي الوزارة والهيئات القضائية
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، (أرشيفية: الإنترنت)
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خاطبت وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية، المستشارة حليمة عبدالرحمن، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لزيادة مرتبات موظفي الوزارة والجهات التابعة لها وموظفي الهيئات القضائية، وفق رسالة نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأعربت وزيرة العدل في خطابها إلى الدبيبة عن أملها في «إقرار علاوة تمييز لموظفي وزارة العدل والجهات التابعة لها إضافة لما قرر لهم في السابق وفقا لجدول مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، مضافا إليه علاوة التمييز المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم (436) لسنة 2015 مع إضافة علاوة تمييز بواقع 150%، إسهاما من (الدبيبة) لتحفيز الكوادر في قطاع العدل بكل مكوناته لما فيه صالح الوطن والمواطن».

- الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
- حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ جدول المرتبات الموحد

واستندت وزيرة العدل في مطالبتها إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن زيادة مرتبات بعض الجهات العامة، مؤكدة إرساء مبدأ العدالة والمساواة والكفاءة، لافتة إلى «ما يفرضه العمل القضائي على موظفيه من تفرغ كامل وتخصيص جل وقتهم وجهدهم له والتضحية بالكثير من مصالحهم الذاتية مما يقطع السبيل لقياس عملهم بعمل غيرهم من الموظفين العموميين».

اعتماد الجدول الموحد للمرتبات
وفي 18 يونيو الماضي، اعتمد الدبيبة الجدول الموحد للمرتبات، وكلف وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ القرار رقم «540» بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية متابعة تنفيذ الملاكات الوظيفية، للجهات العامة لتحديد العاملين الفعليين بها.

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.

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