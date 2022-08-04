Atwasat

«المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 06:08 مساء
«المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو
alwasat radio

أكد مصرف ليبيا المركزي،، استمرار تدني إيرادات الضرائب خلال الفترة من أول يناير 2022 إلى نهاية يوليو من العام، «إذ لم تورد خلال يوليو إلا مبلغ 543 ألف دينار فقط».

وأضاف المصرف في بيانه المنشور اليوم الخميس أنه لم تورد أية إيرادات من الجمارك والاتصالات والسوق المحلي من المشتقات النفطية خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال شهري يونيو ويوليو، «وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة»، مؤكدا استمرار تدني الإيرادات من الاتصالات وإيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية، إذ لم يتم توريد أي إيرادات منهما خلال يونيو ويوليو أيضا.

وأوضح المصرف أن القطاعات الممولة من الخزانة العامة بلغت 36 قطاعًا، وعدد الجهات التابعة لهذه القطاعات 886 جهة، وفق البيان. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب

موجة الحر تجمد بعض مسارات التنزه في جبال الألب
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»

«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر: شكوك في ليبيا.. وجلسة إحاطة يوم 24 أغسطس
مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية

مدير أمن سبها يوضح ملابسات السطو على سيارة السيولة المالية
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
زينينغا يؤكد الالتزام الأممي بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون
زينينغا يؤكد الالتزام الأممي بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون
الإرهاب والهجرة والانتخابات في مشاورات التومي مع السفيرة البريطانية
الإرهاب والهجرة والانتخابات في مشاورات التومي مع السفيرة ...
«الرئاسي» يتابع مع الدبيبة والمشري والكبير الشؤون العامة للدولة
«الرئاسي» يتابع مع الدبيبة والمشري والكبير الشؤون العامة للدولة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 45% من سكان تاورغاء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 45% من سكان تاورغاء
مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
«المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو
«المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو...
المصرف المركزي: 77.2 مليار دينار إيرادات و45.1 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
المصرف المركزي: 77.2 مليار دينار إيرادات و45.1 مليار نفقات ......
استطلاع يكشف أسباب رغبة الليبيين في ترك البلاد وأفضل الدول المفضلة للهجرة
استطلاع يكشف أسباب رغبة الليبيين في ترك البلاد وأفضل الدول ......
مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي...
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 45% من سكان تاورغاء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 45% من سكان تاورغاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط