«المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصرف ليبيا المركزي،، استمرار تدني إيرادات الضرائب خلال الفترة من أول يناير 2022 إلى نهاية يوليو من العام، «إذ لم تورد خلال يوليو إلا مبلغ 543 ألف دينار فقط».

وأضاف المصرف في بيانه المنشور اليوم الخميس أنه لم تورد أية إيرادات من الجمارك والاتصالات والسوق المحلي من المشتقات النفطية خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال شهري يونيو ويوليو، «وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع الموردة خلال الفترة»، مؤكدا استمرار تدني الإيرادات من الاتصالات وإيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية، إذ لم يتم توريد أي إيرادات منهما خلال يونيو ويوليو أيضا.

وأوضح المصرف أن القطاعات الممولة من الخزانة العامة بلغت 36 قطاعًا، وعدد الجهات التابعة لهذه القطاعات 886 جهة، وفق البيان.