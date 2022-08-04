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مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 04:56 مساء
مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
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راجعت اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة خلال اجتماعها برئاسة وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، وحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، الخطوات التنفيذية للمبادرة، واستعرضت إجراءات استكمال إجراءات نقل الملكية للأراضي المخصصة للإقراض.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة برئاسة التومي مع عدد من الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ممثلة في رئيس مصلحة التسجيل العقاري، ومدير عام الشركة الليبية للتهيئة العمرانية، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للمبادرة وعدد من الفنيين والمختصين، وفق بيان صادر، الخميس، عن المبادرة.

وتطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تواجه تنفيذ المبادرة وسبل وضع حلول لها، وخلص إلى ضرورة أن تستكمل كل الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية من الجهات المعنية قبل نهاية دوام اليوم الموافق 4 أغسطس 2022.

تفاصيل مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
وأطلق رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، المبادرة في 20 فبراير الماضي خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضي على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وآنذاك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة، أن الوحدات السكنية المستهدفة بالمبادرة «هي المتوقفة منذ عشر سنوات ولم تخصص سابقا»، مطمئنا المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».

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وأوضح جمعة أن وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، لافتا إلى أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري «سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض».

المرحلة الأولى لتوزيع الشقق تستهدف 25 ألف مستفيد
وقال وزير الشباب، فتح الله الزني، إنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة، مؤكدا أنها «تستهدف 25 ألف مستفيد، وستكون الأولوية للفئات الأشد احتياجا فيما يتعلق بالشقق السكنية».

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، إن المصرف سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة التسجيل الإلكتروني في مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن القروض السكنية.

وأوضح وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، إطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل في مبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، 3 أغسطس 2022. (صفحة المبادرة على فيسبوك)
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