ضبط 9 مسؤولين في مستشفى السكر طرابلس بتهمة الفساد المالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي ضبط تسعة مسؤولين متهمين بوقائع فساد مالي وإداري في مستشفى السكر والغدد الصماء طرابلس.

وقال الجهاز إن المتهمين تسببوا في تلف كميات كبيرة من الأدوية بمخازن المستشفى نتيجة الإهمال «والسعي وراء المكاسب غير الشرعية»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين هم «مدير إدارة الصيدلة، ورئيس قسم المختبرات، ومدير عام المستشفى، ومساعد المدير، والمراقب المالي، ومدير إدارة المعدات، ومسؤول شركة جمانة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، ومدير مستوصف الحشان الجنوبي، ورئيس قسم العلاج الطبيعي».

ولفت البيان إلى إحالتهم لمكتب النائب العام، مشددا على أن الجهاز «سيلاحق كل المتورطين وفق الإجراءات والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة».

أدوية تالفة ضبطت في مخازن مستشفى السكر والغدد الصماء طرابلس، 3 أغسطس 2022. ( جهاز الأمن الداخلي)

أدوية تالفة ضبطت في مخازن مستشفى السكر والغدد الصماء طرابلس، 3 أغسطس 2022. ( جهاز الأمن الداخلي)

أدوية تالفة ضبطت في مخازن مستشفى السكر والغدد الصماء طرابلس، 3 أغسطس 2022. ( جهاز الأمن الداخلي)