عقيلة صالح يدعو إلى نقل العلاقات مع تركيا لـ«مستوى أعلى»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه يسعى إلى نقل العلاقات مع تركيا إلى مستوى أعلى، مضيفا أن الشركات التركية تلعب دورا مهما في إعادة إعمار ليبيا، وأنه يجب التعاون معها لاستكمال عقودها القديمة، حسبما نقلت عنه جريدة «يني شفق» التركية، اليوم الخميس.

وبدأ عقيلة صالح زيارة إلى تركيا الإثنين الماضي بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا مصطفى شنطوب، كما اجتمع مع الرئيس رجب طيب إردوغان.

اتصالات مثمرة لعقيلة صالح في أنقرة

وأضاف أن اتصالاته في أنقرة كانت مثمرة للغاية، متابعا: أكدنا أننا نريد دعما من أنقرة للحفاظ على وحدة أراضي ليبيا خلال الاجتماع مع إردوغان.

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وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تحدث عن الوضع في ليبيا بوضوح شديد خلال هذا الاجتماع. وقال: «نقلنا له أن أهم شيء هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، فيما قال إردوغان إن بلاه ستبذل كل الجهود اللازمة لاستقرار وازدهار ليبيا».

هل تستكمل الشركات التركية عقودها في ليبيا؟

وعن الشركات التركية، قال: «هناك العديد منها في ليبيا وما زالت عقودها جارية، لكن معظمها لم يتمكن من استكمال مشاريعه، ونعتقد أن الحكومة يجب أن تفي بهذا الواجب، ولكي تكمل الشركات عقودها القديمة عليهم الجلوس والتحدث والتعاون حتى يتمكنوا من المساهمة في إعادة إعمار ليبيا مرة أخرى».

وفي إشارة إلى أن المحادثات مع مجلس الدولة مستمرة على أساس صياغة الدستور، قال صالح: «عندما نتوصل إلى اتفاق سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس الدولة، وكذلك إلى مجلس النواب. طبعا بعد تشكيل هيئة الانتخابات ستطرح كل هذه الأعمال للاستفتاء الشعبي».