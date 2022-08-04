تكليف عبدالحميد المنفوخ مهام مدير عام شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تكليف عبدالحميد محمد المنفوخ مهام مدير عام الشركة.

وباشر المنفوخ، صباح اليوم الخميس، عمله باجتماع موسع مع مديري الإدارات العامة بالشركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها وضع الشبكة الكهربائية العامة.