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تكليف عبدالحميد المنفوخ مهام مدير عام شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 11:48 صباحا
تكليف عبدالحميد المنفوخ مهام مدير عام شركة الكهرباء
مدير عام شركة الكهرباء عبدالحميد محمد المنفوخ في اجتماع الشركة، 4 أغسطس 2022، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تكليف عبدالحميد محمد المنفوخ مهام مدير عام الشركة.

وباشر المنفوخ، صباح اليوم الخميس، عمله باجتماع موسع مع مديري الإدارات العامة بالشركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها وضع الشبكة الكهربائية العامة.

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