السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار قرشا واحدا مسجلا 4.87 دينار مقابل 4.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر اليورو عند 4.95 دينار، بينما خسر سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا مسجلا 5.91 دينار مقابل 5.92 دينار أمس.

واستقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.